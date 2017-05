Milano, 15 maggio 2017 – La scelta di uno smartphone è una decisione difficile perché le domande da porsi sono molte. Quanto costa? Quanto dura la batteria? È disponibile in più colori? La decisione diventa ancora più ardua quando si cerca un dispositivo economicamente accessibile ma dotato di tutte le funzionalità essenziali di cui non si vuole fare a meno.

Tutto ciò che desideri in uno smartphone lo trovi nei nuovi Moto C e Moto C Plus, due dispositivi dal costo accessibile e ricchi di funzionalità, che offrono a chi sceglie uno smartphone per la prima volta l’autonomia della batteria, le performance e la velocità di cui hanno bisogno.

Moto C – Confezionato con tutto l’essenziale

Dì addio alla noia con un design moderno, la cover posteriore micro-testurizzata e il display brillante di Moto C. Disponibile nei colori Metallic Cherry, Fine Gold e Starry Black, Moto C è davvero notevole, da qualunque parte lo si guardi.

Sempre in movimento senza doversi fermare per ricaricare. Moto C possiede una batteria a lunga durata da 2350 mAh1 che ti permette di concentrarti su quello che vuoi, senza doverti preoccupare di avere sufficiente carica per poterlo fare. Oltre alla grande autonomia, il processore quad-core e la velocità 4G2 ti consentono di passare facilmente da una app all’altra, ascoltare musica in streaming, guardare video e divertirti con i videogiochi. Naviga attraverso i tuoi siti web preferiti o aggiorna rapidamente il tuo status sui social media, grazie al potente processore.

Non perdere mai un attimo, nemmeno al buio. Scatta selfie ideali da condivisione social con la fotocamera frontale da 2MP dotata di un apposito flash per selfie. E con la fotocamera posteriore da 5MP e il flash a LED potrai scattare foto eccezionali, ovunque ti trovi.

Moto C Plus – La giusta potenza per muoverti

Per avere funzionalità di livello superiore, ecco il nuovo Moto C Plus – dotato di un display HD, una batteria più potente e una fotocamera innovativa a un prezzo molto competitivo. Disponibile nei colori Metallic Cherry, Whole Gold e Starry Black.

Puoi dire “basta” alle ricerche spasmodiche di prese di corrente – grazie alla batteria da 4000 mAh1. Con Moto C Plus avrai tutta l’energia che ti occorre per un massimo di 30 ore con una singola ricarica. E nel corso della tua giornata potrai passare senza sforzo dai numeri di telefono del lavoro a quelli personali grazie allo slot dual SIM di Moto C Plus o aggiungere ulteriore spazio per app, foto e musica inserendo una scheda microSD.3

Moto C Plus è dotato anche di una potente fotocamera, efficace anche con poca luce. Con una fotocamera frontale da 2MP, illuminazione per selfie e una fotocamera posteriore da 8MP con flash a LED, potrai sempre scattare foto e selfie incredibilmente nitidi.

Disponibilità e prezzi

Moto C e Moto C Plus saranno disponibili a partire dal mese di maggio. Moto C ad un prezzo al pubblico consigliato di €109,99 nella versione 1GB RAM/16GB storage. Moto C Plus ad un prezzo al pubblico consigliato di €139,99 nella versione 1GB RAM/16GB.

1Tutti i dati riguardanti l’autonomia delle batterie sono approssimativi e si basano su un profilo di utilizzo e standby di un utente medio. Le performance effettive della batteria possono variare in base a numerosi fattori come potenza del segnale, configurazione della rete, funzionalità abilitate, voce, dati, temperatura di esercizio e altre tipologie di utilizzo delle applicazioni. La capacità tipica è di 4000 mAh.

2Alcune caratteristiche, funzionalità e specifiche di prodotto possono dipendere dalla rete ed essere soggette a ulteriori termini, condizioni e costi. Tutte le caratteristiche possono variare senza preavviso. La seconda SIM potrebbe non funzionare nelle regioni dove la rete 2G non è disponibile.

3La capacità effettiva della memoria interna e di quella di massa a disposizione dell’utente è inferiore a causa del sistema operativo, del software e di altre funzioni che ne consumano una parte. La capacità disponibile può cambiare in seguito ad aggiornamenti software. Scheda microSD venduta a parte. I contenuti protetti da DRM potrebbero non essere trasferibili sulla scheda.

Progettati e fabbricati da Motorola Mobility, una consociata interamente posseduta da Lenovo.

MOTOROLA, Stylized M Logo, MOTO e i marchi della famiglia MOTO sono marchi di Motorola Trademark Holdings, LLC. Android è un marchio di Google Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2017 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

Motorola

Motorola Mobility, acquisita da Lenovo Group nel 2015, è una società interamente controllata da Lenovo ed è responsabile della progettazione e produzione di tutti gli smartphone a brand Moto. Segui Motorola su Facebook e Instagram o visita www.motorola.it.

Lenovo

Lenovo è una società globale da 45 miliardi di dollari che fa parte della classifica “Fortune 500” ed è leader nel fornire tecnologie innovative ai mercati del pubblico consumer e professionale. Il portafoglio di prodotti e servizi, affidabili e di alta qualità, comprende PC (compresi i brand del leggendario Think e del multimodale Yoga), workstation, server, storage, smart TV e prodotti mobile come smartphone (tra cui anche la gamma Moto), tablet e app. Segui Lenovo su LinkedIn, Facebook e Twitter (@lenovoitalia) o visita www.lenovo.com/it

Per ulteriori informazioni su Lenovo

Simona Menghini

Resp. Comunicazione LENOVO Sud-Europa

Cell: +393426989617

email: smenghini@lenovo.com

e

Alessandra Petti

Trade Marketing Manager Lenovo Mobile Business Group

email: apetti@lenovo.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...