Axel Trolese suonerà Debussy nella Maison Natale Claude-Debussy a Saint-Germaine-en-Laye, Sabato 13 gennaio 2018, ore 17.00

Sabato 13 gennaio 2018, ore 17.00

Maison Natale Claude-Debussy, Saint-Germain-en-Laye, Paris (FR)

Saison musicale du Musée Claude Debussy 2017-2018“Paix, Liberté, Créativité” interamente consacrata ai giovani talenti.

ENIGMA

Axel Trolese, piano

Alexandre Martin-Varroy, voce recitante

Claude Debussy, Etudes Livres 1 et 2

Axel Trolese suonerà Debussy nella Maison Natale Claude-Debussy a Saint-Germaine-en-Laye.

Dopo aver chiuso in bellezza il 2017 con la diretta dagli studi di Rai Radio 3 a Milano per la trasmissione “Piazza Verdi” e con una bellissima recensione di Dino Villatico al concerto al Museo Carlo Bilotti a Roma, il giovane pianista Axel Trolese darà il via ai concerti del 2018, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 17, “suonando Debussy a casa di Debussy”. Sarà infatti ospite nella Maison Natale Claude Debussy a Saint-Germain-en-Laye (Parigi, Francia), per la Stagione musicale 2017-2018 del Musée Claude Debussy intitolata “Paix, Liberté, Créativité” ed interamente consacrata ai giovani talenti.

Axel Trolese e Alexandre Martin-Varroy, voce recitante, faranno vivere le note degli “Etudes Livres 1 e 2” in un concerto “Enigma”.

Axel Trolese, “musicista caratterizzato da una ricerca sofisticata, controllo impeccabile delle dinamiche e della timbrica e dotato di una forte individualità interpretativa”, attualmente studia al Conservatorio Nazionale Superiore (CNSMDP) nella classe di Denis Pascal e all’Accademia di Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo.

Si è diplomato nel 2014 con 10, Lode e Menzione d’Onore presso l’ISSM “Monteverdi” di Cremona con Maurizio Baglini, seguendo allo stesso tempo anche gli insegnamenti di Roberto Prosseda e Alessandra Ammara. “Axel Trolese possiede tre qualità fondamentali: lucidità, cultura e originalità” – spiega Maurizio Baglini – “è sicuramente un giovane di cui sentiremo parlare”.

Info e materiali su Axel Trolese

www.axeltrolese.com

Ufficio Stampa

Studio Pierrepi di Alessandra Canella

Mob: 348-3423647

e-mail: canella@studiopierrepi.it

www.studiopierrepi.it

Profilo

Axel Trolese, pianista

Axel Trolese è nato nel 1997 a Genzano (RM) e ha iniziato a cinque anni gli studi musicali; ora vive a Parigi dove frequenta il secondo ciclo superiore (Master) al Conservatorio Nazionale (CNSMDP) nella classe di Denis Pascal; allo stesso tempo, frequenta il corso di alto perfezionamento all’Accademia di Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo.

Si è diplomato nel 2014 con 10, Lode e Menzione d’Onore presso l’ISSM “Monteverdi” di Cremona con Maurizio Baglini, seguendo anche gli insegnamenti di Roberto Prosseda e Alessandra Ammara.

Durante il suo percorso formativo ha seguito numerose masterclass e corsi di perfezionamento pianistici con Arie Vardi, Aldo Ciccolini, Michel Béroff, Philippe Entremont, Wolfram Schitt-Leonardy, Yun Sun, Inna Faliks, Enrico Elisi, Joaquín Achúcarro, Piero Rattalino, George Vatchnadze, Varduhi Yeritsyan e Giovanni Bellucci.

Nel 2017 ha vinto il 2° Premio al Premio Pianistico Internazionale “Ettore Pozzoli” a Seregno (MI) ed è arrivato in semifinale al Suzhou International Piano Competition” di Shanghai.

Inoltre, è risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta Italia vincitore del Premio Italia Giovane 2017.

A giugno ha vinto il “Grand Prix” e il “Prix du Conseil Départemental” al 10° Concorso Pianistico Internazionale “Alain Marinaro” a Collioure, nel dipartimento dei Pirenei Orientali francesi.

Nel 2016 gli è stato assegnato il “Premio EduMus”, riconoscimento dedicato ai migliori giovani musicisti italiani.

È vincitore del “Premio Alfredo Casella” al XXXII Concorso Pianistico Nazionale “Premio Venezia 2015”.

“Musicista caratterizzato da una ricerca sofisticata, controllo impeccabile delle dinamiche e della timbrica e dotato di una forte individualità interpretativa” – come specificato nella Menzione d’Onore – ha già al suo attivo diversi concerti e rassegne musicali.

A marzo 2017 si è esibito all’Accademia di Francia – Villa Medici in Roma, organizzatrice dell’evento “Trattato d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del “Trattato di Roma”, trasmesso in diretta radiofonica da Radio France e Rai Radio 3.

Tra le esperienze più rilevanti, i recital all’Istituto di Cultura Italiano a Parigi, al Gran Teatro e alle Sale Apollinee de “La Fenice” di Venezia, all’Ateneo Veneto; si è esibito in teatri ed importanti istituzioni quali Verdi di Pordenone, Ponchielli di Cremona, Fazioli Concert Hall di Sacile, Sala dei Giganti di Padova, Bertarelli Concert Hall per l’Amiata Piano Festival, Palazzo Ducale di Lucca, Museo del Violino di Cremona, Accademia Musicale Romana, Roma3Orchestra, Festpielhaus di Füssen e Weimarhalle in Germania, Tignes (F), Eglise Saint-Marcel di Parigi.

Come camerista ha collaborato col Quartetto di Cremona e col Quartetto Guadagnini, con Maurizio Baglini, Silvia Chiesa, Guido Corti, Aleksandra Lelek, Clément Peigné, Anastasiya Petryshak.

Ha suonato il primo Concerto di Chopin con la Jenaer Philharmoniee diretta da Markus L. Frank e con altre formazioni orchestrali dirette da Ovidiu Balan, Jesús Medina, Pasquale Veleno e Alessio Venier ed il terzo di Beethoven con Gabriele Pezone.

Nel 2016 ha registrato il suo primo disco “The Late Debussy: Etudes & Epigraphes Antiques” per Movimento Classical, apprezzato dalla critica e presentato su Rai Radio 3 nel corso della trasmissione “Primo movimento”, su RadioClassica e su Rete Toscana Classica

Mi piace: Mi piace Caricamento...