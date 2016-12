lunedì 12 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, Il Centro Internazionale Scrittori in collaborazione co il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, organizza la tavola rotonda “. Dopo il saluto del Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, intervengono: prof. Giuseppe Giordano – Ordinario di Storia della Filosofia, DICAM – Università di Messina; prof. Giuseppe Gembillo – Ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali (COSPECS) – Università di Messina; Prof. Luisa Damiano,Associato di Filosofia della Scienza, DICAM – Università di Messina; dott. Vincenzo Tavernese, dottore in Filosofia. Modera il dibattito la Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina – Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno e componente del Comitato Scientifico

