Il nuovo Moto G5 in Italia sarà in esclusiva con TIM. È caratterizzato da un design in metallo che lo rende tanto bello quanto potente. La batteria da 2800 mAh ne consente l’utilizzo dalla mattina alla sera senza bisogno di ricorrere alla ricarica. E anche quando arriva il momento di ricaricarlo, i tempi sono rapidissimi. È disponibile in Lunar Grey o Fine Gold e il potente processore octa-core da 1,4 GHz garantisce un accesso rapido a foto, applicazioni e a tutto il resto contemporaneamente.

Il Moto G5 Plus ha una velocità più elevata e la fotocamera più avanzata della sua categoria. Grazie a una manifattura di precisione e un design in metallo lucido, è sia bello che resistente. È dotato di una batteria da 3000 mAh con tecnologia TurboPower™ e di un processore octa-core da 2.0 GHz che permette di navigare su Internet e di usare le vostre app in assoluta tranquillità. Moto G5 Plus include anche Moto Experience. Moto Voice e Moto Actions e una nuova esperienza: One Button Nav, che consente di navigare rapidamente attraverso le schermate utilizzando il lettore di impronte digitali.

Moto G5, in versione 2GB RAM e 16GB di memoria interna, sarà in esclusiva per TIM, e Moto G5 Plus, in versione 3GB RAM e 32GB di memoria interna, sarà distribuito nelle principali catene dell’elettronica di consumo. Disponibili in Italia a partire da aprile, avranno un prezzo al pubblico consigliato, rispettivamente, di € 199,90 e € 299,90.

Mi piace: Mi piace Caricamento...