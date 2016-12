Pronti per la realtà virtuale? Lo smartphone Moto Z di Lenovo è tra i pochissimi smartphone individuati da Google come Daydream-ready .

Google definisce i telefoni Daydream-ready come: “[Smartphone] costruiti per la Realtà Virtuale con display ad alta risoluzione, ultra grafica e sensori ad alta fedeltà per un monitoraggio preciso della testa…]

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://vr.google.com/daydream/phones/

